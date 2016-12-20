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Убытки группы «Газпром-медиа» в 2016 году составили 28,4 млрд рублей, что в 10 раз больше убытков предыдущего года (2,6 млрд рублей). Об этом свидетельствует годовая отчетность владельца группы – Газпромбанка.

При этом доходы медиагруппы от рекламы в 2016 году увеличились до 82,2 млрд руб (в 2015 году они составляли 73,6 млрд). Увеличились, однако, операционные расходы «Газпром-медиа» с 70 млрд рублей в 2015 до 90 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Газпромбанк докапитализирует медиа-холдинг на 27 млрд рублей.

В августе представитель «Газпром-медиа» Ирина Осадчая сообщила, что канал впервые получил операционный убыток в первом полугодии 2016 года. «Холдинг несет большие запланированные расходы на запуск “Матча”. Также мы инвестировали крупные суммы в контент для перезапуска НТВ», – пояснила она.

В группу «Газпром-медиа» входят телеканалы «Матч ТВ», НТВ, ТНТ, ТНТ4, ТВ-3, «2×2», «Пятница», спутниковый оператор «НТВ Плюс», 10 радиостанций, печатные СМИ, видеосервисы и продакшн-компания Comedy Club Production. Телеканал «Матч ТВ» запустили 1 ноября 2015 года.