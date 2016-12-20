Альфа-банк запустит приложение для кнопочного телефона Nokia 3310. Об этом сообщается в твиттере банка.
https://twitter.com/alfabank/status/847739805249056768
Как утверждается в специальном разделе на сайте Альфа-банка, это будет первое в мире банковское приложение для Nokia 3310.
Финская HMD Global, которая с мая 2016 года владеет брендом Nokia, объявила о выпуске новой версии Nokia 3310 в феврале.
У телефона будет цветной дисплей несколько большего размера, чем у классической Nokia 3310, которая вышла в 2000 году. Корпус сделают в нескольких цветах, в том числе красном, желтом и зеленом.
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