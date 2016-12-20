13:04

Гепрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к пабликам в соцсетях, которые призывают выйти на митинг 2 апреля в Москве. Об этом рассказал IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников.

https://twitter.com/unkn0wnerror/status/847740570357211140

В частности, прокуроры требуют заблокировать два ролика на Youtube, два паблика «ВКонтакте» и одну запись в «Живом журнале». Они подчеркивают, что уведомлений о проведении публичных мероприятий в этот день никто не подавал.

«Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют о распространении в сети “Интернет” информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», – говорится в заявлении.

Сообщения с призывами выйти на митинг 2 апреля появились после протестов 26 марта. Одна из групп «ВКонтакте» на момент написания заметки уже была заблокирована.

Организаторы акции неизвестны. В качестве требований они выдвигают отставку премьер-министра Дмитрия Медведева, прекращение военных операция в Сирии и на Украине, оправдание Алексея Навального и моральные компенсации всем задержанным на воскресных митингах.

Массовые акции протеста против коррупции прошли 26 марте почти в сотне российских городов. Поводом для них стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной империи» Медведева. Во многих городах акции закончились задержаниями, задерживали в том числе школьников. В Москве полиция задержала более тысячи человек, в том числе самого Навального и сотрудников ФБК. Политик в итоге получил 15 суток ареста и 20 тысяч рублей штрафа, а его коллеги были арестованы в общей сложности на 125 суток.

В ОНК позднее рассказали об угрозах задержанным после после митинга в Москве. Некоторые из них жаловались, что полицейские угрожали им уголовными делами. Ранее два уголовных дела возбудили в Москве и в Волгограде.