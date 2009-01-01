12:59

Президент России в курсе выступления актрисы Елены Кореневой и кинематографистов на премии «Ника». Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «Дождь».

«Безусловно, Путин об этом знает. Он всегда с уважением всегда относится к точке зрения, которую высказывают мастера из цеха культуры. Он всегда поддерживает с ними диалог, часто соглашается с ними, всегда их поддерживает. Также бывают случаи, когда президент аргументированно не соглашается с ними», – рассказал Песков.

Коренева в своей речи упоминала украинского режиссера Олега Сенцова, брата политика Алексея Навального Олега и активиста Сергея Мохнаткина, называя их политзаключенными.

Телеканал НТВ из телевизионной версии премии «Ника» слова Кореневой вырезал, в записи не показали выступления режиссеров Алексея Красовского и Виталия Манского и сценариста Юрия Абрамова.

О Сенцове в своей речи на «Нике» также сказал режиссер Александр Сокуров. По его словам, он «ждет решения президента по этому вопросу». Сокуров, кроме того, призывал обратить внимание на акции «Он нам не Димон», подчеркнув, что «нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов». Его речь из телеверсии вырезать не стали.

Украинца Олега Сенцова в 2015 году в России приговорили к 20 годам тюрьмы по делу о терроризме. По версии следствия, он поджег отделение «Единой России» в Симферополе, а также планировал подорвать памятник Владимиру Ленину и Вечный огонь.

Олега Навального и его брата Алексея в 2014 году осудили по делу «Ив Роше». Братьев признали виновными в мошенничестве, Олег Навальный получил 3,5 года колонии, Алексей – такой же срок, но условный.