14:33

Французский «Национальный фронт» Марин Ле Пен в июне 2016 года пытался получить кредит в российском банке «Стратегия», пишет EUobserver со ссылкой на расследование Mediapart.

Mediapart опубликовало внутренний документ «Национального фронта» – партийное решение, где Ле Пен и другие руководители партии дают согласие взять займ на €3 млн.

Деньги предполагалось потратить на президентскую кампанию Ле Пен. Она отказалась комментировать эту информацию.

Mediapart уточняет, что это был третий кредит «Национального фронта» в России, заявку на него партия подала 15 июня.

Как пишет EUobserver, французское издание не уточнило, получила ли партия этот кредит, и не дало информации о банке «Стратегия». В базе данных «Банки.ру» есть финансовая организация с таким названием, ее лишили лицензии в июле 2016 года.

Сама Ле Пен в конце марта говорила, что французские банки отказываются кредитовать ее кампанию, поэтому ей приходится искать финансирование за рубежом. При этом, по словам Ле Пен, в России она денег не получала.

В том же месяце Ле Пен прилетала в Москву, где встретилась в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что тема финансирования кампании Ле Пен на встрече с Путиным не обсуждалась.

В 2014 году, напоминает Mediapart, «Национальный фронт» получил в общей сложности €11 млн в виде кредитов в российских банках. Деньги выдавал в том числе Первый Чешско-Российский банк, в июне прошлого года его лишили лицензии, а затем признали банкротом.