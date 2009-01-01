14:54

В Дагестане за 2016 год уволили 16 учителей за родственные связи с предполагаемыми боевиками. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу МВД Абдурашида Магомедова.

По его словам, уволенные педагоги были «близкими родственниками членов незаконных вооруженных формирований и приверженцами экстремизма». Магомедов добавил, что «приверженных к экстремизму студентов отчисляют». Он не уточнил, что означает «приверженцы экстремизма».

Заметка дополняется.