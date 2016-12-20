15:15

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США находятся на худшем уровне, чем во времена холодной войны. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу ABC.

Ведущий спросил, идет ли сейчас новая холодная война. «Вероятно, даже хуже», – ответил Песков. Он пояснил, что это связано с решением бывшего президента США Барака Обамы выслать российских дипломатов.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что президенту США Дональду Трампу мешают наладить отношения между Россией и США, которые находятся «почти на нуле». Россия не вмешивается в политику США, и «это лучшее свидетельство того, что мы и раньше этого не делали», добавил он.

Отвечая на вопрос, пыталась ли Россия повлиять на исход президентских выборов в США, Путин заявил: «Когда-то [президент США Рональд] Рейган, дискутируя по поводу налогов, обращаясь к американцам, сказал: “Читайте по губам – No!”»

В конце декабря Барак Обама расширил антироссийские санкции, выдворив из страны 35 российских дипломатов. В США эти действия объяснили тем, что российские хакеры якобы пытались повлиять на выборы президента в стране.