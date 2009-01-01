15:56

Совладельцем компании «КрымТЭЦ», крупнейшего производителя энергии в Крыму, оказался бывший заместитель министра энергетики РФ Петр Нидзельский, сообщает «Дождь».

Телеканал называет «КрымТЭЦ» крупнейшим или одним из крупнейших инвесторов в экономику полуострова. Так, в апреле 2015 года компания заключила с правительством три соглашения на общую сумму 31 млрд рублей.

В том же году собственником «КрымТЭЦ» стал Нидзельский, «малоизвестный бизнесмен и бывший чиновник», с 1994 по 2000 год занимавший должность замминистра энергетики. После ухода из правительства Нидзельский почти не упоминался в СМИ, отмечает «Дождь».

Пресс-секретарь «КрымТЭЦ» Татьяна Югош сообщила телеканалу, что 63% акций принадлежат ООО «Южная энергетическая компания», еще 37% у Минимущества Крыма. «Южной энергетической компанией» владеет Петр Нидзельский.

Информации о собственниках «КрымТЭЦ» в открытых источниках нет, добавляет телеканал. Энергетическая компания владеет тремя станциями на полуострове, на нее приходится 80% от мощности. В 2015 году, указывает «Дождь», выручка «КрымТЭЦ» составила около 2,4 млрд рублей.