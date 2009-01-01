16:12

В отношении бывшего директора Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) Юрия Пивоварова возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

У Пивоварова забрали заграничный паспорт, в его квартире прошел обыск.

Сейчас он находится в статусе подозреваемого, пояснил Пивоваров. В бумагах по делу сообщается, что он нанес ущерб в размере более 1 млн рублей за 10 лет.

«Сначала меня два года держали в качестве ответственного за пожар (в ИНИОН). Потом, когда я выяснилось, что я не ответственный, стали искать что-то другое. Это абсолютная политическая травля. За что не знаю – я не Навальный, не Немцов, а скромный научный работник и преподаватель, никогда не был ни политиком, ни общественным деятелем», – сказал он.

В январе 2015 года в библиотеке института начался пожар, который тушили более суток. В пожаре сгорела половина книг библиотеки (5,4 млн), которые составляли 30% книжного фонда ИНИОН.

По делу о пожаре Пивоварову предъявили обвинение в халатности. Он отрицал свою вину и объяснял, что он не мог обеспечить противопожарную безопасность здания из-за низкого финансирования.