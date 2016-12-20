На мировом сырьевом рынке появилась новая «голубая фишка»: за последние три года цена на самый легкий металл – литий – выросла в 5 раз. В последние десятилетия были обнаружены крупнейшие месторождения лития, его добыча растет, но одновременно растет и потребность – именно литий содержится в составе батареек смартфонов, ноутбуков и электромобилей. Похоже, литий всерьез претендует на место главного металла XXI века, но будет ли индустрия в состоянии обеспечить огромный и стремительно растущий спрос?

Около 40% добытого в мире лития используется в производстве аккумуляторов. Этот металл служит отличным проводником и делает батарейки более долгосрочными и энергоемкими. Литий позволяет делать аккумуляторы недорогими – весь металл, использованный в автомобиле Tesla, стоит всего $500 – дешевле, чем багажник на крыше машины, рассказывает в своем фичере о литийной индустрии Bloomberg Businessweek.