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ВВП России впервые за два года показал квартальный рост, в четвертом квартале 2016 года он увеличился на 0,3% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Такие данные приводит Росстат.

В последний раз ВВП увеличивался в четвертом квартале 2014 года. В годовом выражении экономика России в 2016 году снизилась на 0,2%.

Росстат также уточнил данные по спаду экономики в предыдущих кварталах 2016 года, сообщает «Интерфакс». ВВП в первом квартале снизился на 0,4% (по более ранним данным спад составил 1,2%), во втором квартале на 0,5% (ранее сообщалось о 0,6%), в третьем – на 0,4%, что совпало с предыдущими оценками Росстата.

Центробанк прогнозирует, что по итогам первого квартала 2017 года ВВП увеличится на 0,4–0,7%. Всего за 2017 год экономика России вырастет на 1–1,5%, уверены в ЦБ.

Ранее в марте экономисты Центра развития Высшей школы экономики отметили «всеохватывающий позитив» в экономике России. Они, однако, предупредили, что еще рано говорить о начале «фазы бурного роста» экономики.

Осенью 2016 года Минэкономразвития сообщило, что российскую экономику ждет 20-летняя стагнация. Ожидается, что темпы роста ВВП в этот период составят 1,8–2% в год.