Так уж вышло, что, если говорить о планировании материнства и отцовства, женщинам повезло больше мужчин. Для них наука придумала много видов противозачаточных средств, выбирать есть из чего: таблетки, спирали, уколы, импланты и другие методы. Благодаря им женщина может сама строить свою жизнь: при разумном подходе беременность не свалится на голову тогда, когда ее не хотят. У мужчин же выбор о сих пор был невелик. Но не все потеряно. Сейчас существует сразу несколько концепций сугубо мужских противозачаточных средств. Многие из них, в отличие от женских, не будут влиять на гормональный фон и вызывать побочные эффекты. Будущее наступило?

Первые оральные противозачаточные для женщин появились на рынке в конце 1950-х годов. На волне женского освободительного движения 1960-х таблетки-контрацептивы стали чрезвычайно популярны: наконец-то женщина, боровшаяся за равноправие, взяла жизнь в свои руки и получила возможность учиться, работать или становиться матерью, когда хочет. Одновременно оказалось, что у мужчин вариантов не так много.