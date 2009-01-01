Оружейная индустрия в США переживает не лучшие времена. После 2016 года – когда спрос на оружие бил рекорды – продажи резко упали. Причиной ажиотажа был страх перед победой Хиллари Клинтон, обещавшей ужесточить контроль на этом рынке, среди прочего, запретив продажу штурмовых винтовок, которые нередко применялись для массовых убийств. После победы Дональда Трампа, который, как и любой республиканец, выступает за либерализацию оборота оружия, ажиотаж схлынул.

Зато у оружейной индустрии появились новые клиенты. Спрос существенно вырос среди избирателей демократов, которые всегда выступали за ограничения продаж оружия – они опасаются дискриминации и преследования со стороны праворадикальных групп, воодушевленных риторикой и политикой нового президента. В их числе чернокожие и латиноамериканцы, а также представители ЛГБТ.