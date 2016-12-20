18:43

В Дагестане дальнобойщиков, которые проводят акцию против системы «Платон», окружили бойцы Нацгвардии и полиция. Об этом ОВД-Инфо сообщили члены Объединения перевозчиков России (ОПР).

Координатор петербургского отделения ОПР Анатолий Шилов сообщил «Новой газете», что войска окружили дальнобойщиков утром 31 марта.

«На место прибыли около 200 сотрудников правоохранителей, ОМОН. Войска выставили технику на протяжении трассы длиной в километр, полностью взяв протестующих в кольцо. Нам преградили проезд, мы стоим уже около четырех часов. Омоновцы стоят в масках с щитами, но ведут себя спокойно, никаких провокаций по отношению к дальнобойщикам зафиксировано не было», – сказал Шилов.

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Корреспондент «Эха Москвы» Арсений Веснин сообщает, что в дагестанской акции участвуют две тысячи фур. По его словам, они стоят в 20 километрах к югу от Махачкалы, «ситуация крайне напряженная».

Дальнобойщики начали бессрочную акцию протеста против «Платона» 27 марта в нескольких российских регионах. Водители требуют отменить систему сбора денег за проезд большегрузов по федеральным трассам.

«Платон» заработал в ноябре 2015 года, плату за проезд берут с грузовиков массой от 12 тонн. В апреле правительство планировало увеличить тариф в два раза, до 3,06 рубля за километр. Затем было принято решение о росте тарифа на 25% с 15 апреля.