19:34

Япония признала биткоин официальным платежным средством, закон вступает в силу 1 апреля 2017 года, сообщает Coindesk.

Как пишет Nikkei, принятое решение, однако, не вносит ясности в некоторые финансовые моменты, например, с налогами и бухгалтерской отчетность.

Совет по стандартам финансового учета Японии ранее на этой неделе приступил к переговорам по поводу этих вопросов. Чтобы отрегулировать их, ведомству, по предварительной оценке, понадобится полгода.

Биткоин в Японии стал именно платежным средством, который может «выполнять функции валюты», но собственно деньгами власти страны его не признали, подчеркивает СryptocoinsNews.

В 2015 году к обыкновенным деньгам криптовалюты приравнял суд ЕС, постановив, что именно таким образом они должны рассматриваться при транзакциях.