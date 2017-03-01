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Обмануть систему распознавания лиц Galaxy S8 можно с помощью фотографии. Такой тест провел пользователь твиттера Marcianotech, на него обратило внимание издание Gizmodo.

В новых смартфонах есть функция разблокировки с помощью распознавания лица. Ее можно обмануть, если перед камерой будет не сам владелец, а его фотография.

https://www.youtube.com/watch?v=uS1NmvJvHNk&feature=youtu.be

В издании отметили, что у Samsung есть возможность исправить этот недостаток до официального старта продаж.

Samsung представила новый смартфон 29 марта. Galaxy S8 с дисплеем 5,8 дюйма и Galaxy S8+ (6,2 дюйма) оснащены изогнутым экраном и сканером сетчатки глаза. В продажу смартфоны поступят 21 апреля.

Предыдущий флагман Samsung – Galaxy Note 7 – поступил в продажу в августе 2016 года, но вскоре компания отозвала смартфоны из-за возгораний. Несмотря на замену устройств, возгорания продолжились и южнокорейская компания полностью прекратила выпуск Galaxy Note 7. Убытки Samsung оценила в $3 млрд.