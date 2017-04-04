В конце марта 2017 года Центробанк продолжил цикл снижения ставок на российском финансовом рынке. Вслед за ключевой ставкой, сдвинутой вниз всего на четверть пункта (с 10% до 9,75% годовых) крупнейшие российские банки вновь снизили свои ставки по депозитам. У «Сбербанка» максимальный рублевый депозит подешевел сразу с 7,7% до 6,1% годовых. Депозиты до сих пор остаются самым популярным способом хранения сбережений россиян, но в последние годы население все активнее осваивает и другие инструменты. На какие из них имеет смысл обратить внимание сейчас?

Куда вкладывать?

Обычно сравнивая инструменты инвестиций, люди ориентируются на более высокую текущую годовую доходность. Но на самом деле гораздо больше возможностей заработать кроется не в этой доходности, а в возможном изменении. В ближайший год вероятность таких изменений как никогда высока.

В России быстро сокращается инфляция: по предварительным оценкам, в марте она замедлилась с февральских 4,6% до 4,3%. Цель Центробанка по инфляции в 4% может быть выполнена уже скоро. Это говорит о том, что впереди нас ждет еще большее снижение ставок, пусть и растянутое во времени. Более того, я не исключаю и сценарий, который пока выглядит совершенно фантастическим: если ЦБ переусердствует в вопросе давления на цены, в России вполне возможна дефляция. В этом случае последующая реакция Центробанка в виде снижения ставки будет еще сильнее.

Эта ситуация – лучший момент для покупки рублевых облигаций. Глобальные инвесторы, судя по притоку горячих денег, это уже оценили: то укрепление рубля, которое мы наблюдаем в начале 2017 года, – результат массированных покупок нерезидентами российских облигаций. Иностранцы покупают, прежде всего, государственные бумаги как наиболее ликвидные и с минимальным кредитным риском. Для российских инвесторов выгоднее корпоративные бонды – их доходность на 1–1,5 процентных пункта выше, чем у ОФЗ. Но и по корпоративным облигациям основную прибыль принесет не доходность бумаг, а ее изменение. На горизонте ближайших 9–12 месяцев это, полагаю, одна из лучших идей для консервативных инвесторов.