20:24

Социальная сеть Twitter сменит изображение профиля по умолчанию. Об этом компания сообщила на своей странице.

Теперь вместо разноцветных яиц на аватаре для новых учетных записей будет автоматически устанавливаться изображение человека.

«Пришло время для чего-то нового – для того, что побуждает людей загружать свои собственные фотографии», – сообщают в компании.

Отмечается, что пользователи считали яйца «веселыми и милыми», поэтому не использовали вместо них собственные фотографии. Компания полагает, что новые «универсальные» и «серьезные» изображения будут мотивировать людей «раскрывать свою личность».

Изображение белого яйца на желтом фоне впервые появилось в твиттере в 2010 году. В 2014-м после ребрендинга фон стал фиолетовым.

Ранее стало известно, что в Twitter обдумывают возможность введения платной подписки для «профессионалов».