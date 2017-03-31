31 марта, 22:55

Компания, предположительно связанная с семьей Ротенбергов, сможет зарабатывать от 2,8 млрд рублей в год на утилизации лома черных металлов Минобороны. Об этом сообщает РБК.

Ранее 26 марта был опубликован проект президентского указа, который дает Минобороны право продавать металлолом и списанную военную технику бывшей дочерней компании РЖД «ТрансЛом». Согласно документу, ведомство собирается избавиться от 230 тысяч тонн металлолома в 2017 году. При этом средняя цена на черный металл составляет 9,5 тысяч рублей за тонну.

Издание отмечает, что «ТрансЛом» ранее занимался утилизацией подвижного состава РЖД. С октября 2017 года компания принадлежит партнеру помощника президента, бывшего министра транспорта Игоря Левитина Алексею Золотареву.

По информации «Коммерсанта», «ТрансЛом» связан с бизнесом семьи Ротенбергов. При этом генеральный директор компании Сергей Астахов отрицает эту связь и утверждает, что «ТрансЛом» полностью принадлежит Золотареву.

Источник РБК в ломозаготовительной отрасли отмечает, что «ТрансЛом» получает все тендеры РЖД на утилизацию списанных вагонов. Однако Сергей Астахов утверждает, что компания выигрывает не все аукционы Минобороны: «Вот по лому драгметаллов проиграли в прошлом месяце».

В конце марта Госдума освободила от уплаты налогов в России попавших под санкции США и Евросоюза бизнесменов. При этом Аркадий Ротенберг, попавший в санкционный список в 2014 году, заявил, что будет продолжать платить налоги в стране.