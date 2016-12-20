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Бывший заместитель главы представительства ВЭБа в Нью-Йорке Евгений Буряков, осужденный в мае 2016 года за незаконную работу на иностранное государство, досрочно выйдет на свободу. Об этом сообщает CBS со ссылкой на иммиграционную и таможенную полицию США.

По информации телеканала, Буряков выйдет на свободу 1 апреля, после чего будет депортирован из страны.

«Он будет передан на попечение Иммиграционной и таможенной полиции США после освобождения из тюрьмы Элктон. Детали его возвращения (в Россию) будут согласованы в ближайшее время», – говорится в сообщении полиции.

Как отмечает CBS, причиной освобождения Бурякова стало его хорошее поведение.

Бурякова задержали в США в январе 2015 года. Изначально ему предъявили обвинения в шпионаже, по которым ему грозило до 15 лет тюрьмы. Позже прокуратура оставила более мягкие обвинения в незаконной работе в качестве агента иностранного правительства. Перед началом процесса Буряков признал свою вину. В мае он был приговорен к 30 месяцам лишения свободы.