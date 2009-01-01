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Агентство Fitch сохранило кредитный рейтинг России на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Агентство отмечает, что сохранить рейтинг позволили «заслуживающая доверия» кредитно-денежная политика России, таргетирование инфляции, гибкий курс валюты, бюджетная консолидация и поддержка финансового сектора.

По данным Fitch, годовая инфляции снизилась с 7,6% в 2016 году до 4,1% в феврале 2017. Аналитики полагают, что к середине года этот показатель достигнет 4%.

В числе позитивных факторов отмечается возвращение правительства к трехлетнему бюджетному планированию и нацеленность на показатель дефицита бюджета в 1% ВВП к 2019 году. По прогнозам агентства, дефицит бюджета снизится до 2,4% ВВП в 2017 году и 1,4% – в 2018-м.

Минфин России положительно оценил решение аналитиков Fitch, передает ТАСС. По словам главы ведомства Антона Силуанова, оно «отражает уверенность агентства в устойчивом состоянии государственных финансов и успешности предпринимаемых правительством мер по адаптации экономики России к условиям низких цен на нефть».

Ранее международное агентство Standard & Poor's улучшило прогноз по рейтингам России со «стабильного» на «позитивный». В феврале 2017 года Moody’s также повысило прогноз – с «негативного» на «стабильный».