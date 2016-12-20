Как и Нельсон Мандела, Катрада провел в заключении 27 лет. Большую часть срока, как и Мандела, он провел в знаменитой тюрьме на острове Роббен недалеко от Кейптауна. Как и Мандела, выйдя из тюрьмы после падения апартеида, Катрада стал влиятельным политиком. Но в одном Катрада сильно отличался от Манделы.
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