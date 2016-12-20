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SpaceX собирается испытать сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy в конце лета 2017 года. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в своем твиттере.

Маск отметил, что SpaceX попытается вернуть верхнюю ступень ракеты для повторного применения после демонстрационного полета.

«Шансы на успех малы, но, возможно, это стоит того», – написал он.

Falcon Heavy находится в разработке с 2011 года. Ракета сможет доставлять на низкую околоземную орбиту 54 тонны груза и 13,6 тонны – на Марс. SpaceX собирается использовать ее в том числе для отправки в космос туристов.

Ранее 30 марта SpaceX впервые запустила ракету-носитель Falcon 9 с уже использовавшейся первой ступенью. После запуска эта ступень снова успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Илон Маск назвал это событие «революцией в космических полетах».