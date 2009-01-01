04:57

Протестующие в Парагвае подожгли здание конгресса после того, как Сенат принял поправку, которая позволит действующему президенту страны Орасио Картесу переизбираться еще на один срок. Об этом сообщает Reuters.

Группа протестующих ворвалась в здание и начала поджигать различные предметы. В результате беспорядков пострадали несколько человек, в том числе журналисты и депутаты. Сообщается, что для разгона толпы полиция обстреливала людей резиновыми пулями.

Действующий президент Орасио Картес был избран на пятилетний срок в 2013 году. Он известен как один из самых богатых людей в Парагвае и глава табачной империи Tabacos del Paraguay.

Конституция Парагвая запрещает президенту переизбираться на второй срок. Этот закон был принят в 1992 году после свержения диктатуры Альфредо Стресснера, правившего страной с 1954 по 1989 годы.