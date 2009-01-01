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Заместитель директора Эрмитажа по капстроительству Михаил Новиков подозревается в хищении бюджетных средств в ходе реставрации Запасного дома Зимнего дворца. Об этом узнал «Коммерсантъ».

По информации издания, госконтракты на этом объекте составили 2,4 млрд рублей. Тендер на реставрацию получила компания «Балтстрой», руководство обвиняется по «делу реставраторов».

Согласно данным портала закупок, Эрмитаж заключил госконтракты в «Балтстроем» на безальтернативной основе. При этом, по словам адвоката Новикова, в ходе их реализации подрядчик нарушал условия контрактов. Однако штрафы и неустойки по этому объекту оплачивались без судебных разбирательств.

29 мая Михаила Новикова отправили под домашний арест по подозрению в особо крупном мошенничестве. До этого стало известно о задержании сына Новикова Артема, который занимает должность директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Министерства культуры. Однако позже источники «Интерфакса» сообщили, что его отпустили.

ФСБ начала расследование «дела реставраторов» в марте 2016 года. Оно связано с хищениями бюджетных средств при заключении контрактов на реставрацию Эрмитажа, Новодевичьего монастыря, Иоанно-Предтеченского женского монастыря и Изборской крепости под Псковом. Основным обвиняемым по этому делу проходит бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов.

В конце января 2017 года сотрудники ФСБ провели изъятие документов в Эрмитаже. «Фонтанка» писала, что документация касалась госконтракта на 3,67 млрд рублей по строительству нового фондохранилища музея. Также сообщалось, что деятельность ФСБ в Эрмитаже может затронуть Новикова.