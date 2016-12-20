09:38

«Популистские обвинения» в адрес властей о коррупции – это следствие недостаточной информированности «активистов».

Об этом в интервью ABC News сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Стенограмма интервью опубликована на сайте телеканала.

Журналист Джордж Стефанопулос в разговоре с Песковым спросил, как российский премьер Дмитрий Медведев «на государственную зарплату» может себе позволить «яхты, особняки и виллы», которые, как утверждает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), есть у чиновника.

«Мы все – те, кто работает на государство, – каждый год подаем декларации о доходах. Их проверяют специальные органы, которые осуществляют двойной контроль. Поэтому те популистские обвинения, которые мы иногда видим в прессе от разных активистов – они не соответствуют действительности, потому что они [активисты] просто не располагают той информацией, которая доступна специальным службам», – сказал Песков.

Говоря о митингах, которые прошли в России после расследования ФБК о Медведеве, Песков назвал их проявлением нетерпимости россиян к коррупции. Вместе с тем, акцию в Москве он назвал «незаконной».

ФБК Алексея Навального в начале марта выпустил расследование о «тайной империи» Медведева. По словам Навального, российский премьер «создал преступную схему» и с помощью доверенных лиц получил активы на 70 млрд рублей. В том числе яхты, усадьбы и винодельни.

В российских городах 26 марта прошли акции протеста «Он нам не Димон», их участники требовали расследования деятельности Медведева. В Москве акцию не согласовали, полиция задержала больше тысячи человек, в том числе сотрудников ФБК. Задержанным впоследствии суды выписали штрафы или назначили административный арест.