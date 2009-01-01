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За 20 лет существования Союзного государства России и Белоруссии этот проект достиг «очевидных успехов», считает белорусский президент Александр Лукашенко.

Его обращение по случаю Дня единения народов Белоруссии и России опубликовано на сайте главы государства.

«Однако масштаб достижений не должен восприниматься как данность. Различного рода испытания на прочность обнаруживают их хрупкость. Поэтому совместными усилиями мы сможем эффективно преодолеть трудности, которые диктует нам мировая повестка дня», – отметил президент Белоруссии.

Российский президент Владимир Путин поздравил белорусов и россиян с Днем единения 31 марта. По его словам, за 20 лет страны сумели «наладить содержательный диалог» в торговле, экономике и гуманитарном сотрудничестве.

Путин и Лукашенко встретятся 3 апреля, сообщала пресс-служба Кремля. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, на встрече лидеры двух стран обсудят «хозяйственные разногласия».

Как отмечает «Коммерсантъ», за несколько дней до личной встречи двух президентов, «отношения между Москвой и Минском вновь накалились». Белоруссия 31 марта заявила, что отказывается признавать долг за российский газ.

Стороны не могли договориться о ценах на российский газ осенью 2016 года, в январе Россия решила сократить поставки нефти в Белоруссии из-за долга. Лукашенко называл российскую позицию «издевательством».

В феврале 2017 года Лукашенко раскритиковал Россию, в частности, Россельхознадзор и его руководителя Сергея Данкверта из-за обвинений в адрес Минска о реэкспорте санкционных продуктов. После этого Россия ограничила поставки говядины из Белоруссии.