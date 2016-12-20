12:42

Управление СК по Чечне объявило в федеральный розыск политика и бизнесмена Ису Ямадаева по делу о покушении на Рамзана Кадырова, сообщил «Росбалту» знакомый с ситуацией источник.

Как сказано в постановлении о розыске, которое цитирует агентство, «с мая 2016 года Ямадаев И.Б., предполагая, что глава Чеченской республики Кадыров Р.А. виновен в гибели его брата Ямадаева Х.Б., действуя из чувства кровной мести, решил совершить его убийство».

В марте замглавы управления Нацгвардии по Чечне Даниил Мартынов подтвердил информацию о неудачном покушении на Кадырова, попытку которого предприняли в октябре 2016 года.

По словам Мартынова, за организацией покушения может стоять «кто-то из тех, кто 10–20 лет назад уехал за границу и сейчас проживает на Западе».

«Новая газета» писала, что в Центре противодействия экстремизма МВД по Чечне организатором покушения называют Ису Ямадаева. Покушение, по данным «Новой», планировалось на весну 2016 года. Тогда же Ямадаев, по данным газеты, уехал из России, он может находиться в Дубае.