12:56

Бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой вернули имущество, которое арестовывали по делу «Оборонсервиса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В связи с тем, что ущерб полностью возмещен, обеспечительный арест с имущества Васильевой снят», – сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, о каком именно имуществе идет речь. ТАСС напоминает, что под арестом находились «ювелирные украшения в количестве 1206 штук стоимостью почти 120 млн рублей, часы наручные, 37 штук, общей стоимостью более 7 млн рублей», а также две квартиры в Санкт-Петербурге и квартира в Москве.

О полном возмещении ущерба по делу «Оборонсервиса» источники «Интерфакса» сообщали в августе 2015 года. В сентябре того же года суд отказался снять арест с имущества Васильевой.

Экс-чиновницу Минобороны в мае 2015 года приговорили к пяти годам колонии за мошенничество и легализацию средств, полученных от продажи имущества Минобороны. В августе Васильева вышла по УДО с учетом времени домашнего ареста – срок ее наказания исчислялся с ноября 2012 года.