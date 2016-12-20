В Дагестане повредили четыре фуры протестующих дальнобойщиков, сообщил «Кавказскому узлу» один из водителей, Руслан Магомедов.
В ночь на 1 апреля, по его словам, у одного грузовика оторвали бампер и сняли переднее колесо, еще трем машинам разбили лобовые стекла.
Дальнобойщики 28 марта присоединились к всероссийской акции протеста водителей грузовиков из-за системы «Платон».
Они выехали из Каякентского района в Махачкалу и затем в сторону поселка Манас, уточняет «Кавказский узел». В 20 километрах от Махачкалы 31 марта их заблокировал ОМОН и Нацгвардия.
Бессрочная забастовка дальнобойщиков началась 27 марта. Водители требуют отменить «Платон». Ранее правительство решило увеличить стоимость проезда большегрузов по федеральным трассам на 25% с 15 апреля, отказавшись от изначального плана повысить тариф в два раза.
Система сбора платы под названием «Платон» заработала осенью 2015 года, она действует для грузовиков массой от 12 тонн.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.