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В Чечне за последние недели задержали больше сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальности, пишет «Новая газета».

Издание утверждает, что эту информацию подтвердили источники в чеченском МВД, в администрации главы республики, в УФСБ и прокуратуре.

По данным газеты, некоторых задержанных отпустили, после чего они уехали из Чечни. Задержания проходят, пишет «НГ», в Грозном и других городах. Как пишет издание, среди задержанных – представители чеченского муфтията, включая «близких к главе республике религиозных деятелей», а также двое известных телеведущих.

«Новая» также приводит пост неназванного ЛГБТ-активиста из Чечни, который предупреждает о «подставах» для «разоблачения» геев. Как утверждает автор записи, несколько человек, поверившим «подставам», были убиты. «Новая газета» уточняет, что ей известны имена троих погибших.

«Новая газета» планирует потребовать от СК и Генпрокуратуры завести уголовное дело, предоставив ведомствам имена убитых.

Собеседники газеты в спецслужбах Чечни связали «профилактические зачистки» с намерением провести в городах Северного Кавказа акции, уведомления о которых в марте подали активисты проекта GayRussia.ru из других регионов.

«Новая газета» отмечает, что «на всем Кавказе это известие вызвало массовые протесты, где выступающие демонстрировали высокий уровень агрессии».

https://www.youtube.com/watch?v=6qA_6WrpAPo

Руководитель GayRussia.ru Николай Алексеев сказал газете, что ему не известно о таких преследованиях. По его словам, издание «спекулирует непроверенной информацией, оперирует голословными фактами».