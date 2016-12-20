15:11

Московское управление Следственного комитета завело уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам, сообщила «Интерфаксу» представитель ведомства Юлия Иванова.

По словам собеседника агентства, «29 марта в интернете, то есть в свободном доступе для неограниченного круга лиц, неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка».

Заметка дополняется.