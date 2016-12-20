16:14

Имущество экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой по-прежнему арестовано, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СК Светлана Петренко.

О возврате Васильевой имущества, арестованного по делу «Оборонсервиса», 1 апреля сообщил ТАСС. По словам Петренко, это не соответствует действительности.

«Напомню, после проведения экспертизы арест был снят лишь с картин, как не представляющих никакой художественной ценности. Что же касается остального имущества, то о снятии с него ареста ходатайствовала защита Васильевой, но все эти ходатайства оставлены следствием без удовлетворения», – сказала представитель СК.

Васильеву в мае 2015 года приговорили к пяти годам колонии за мошенничество и легализацию дохода, полученного от продажи имущества Минобороны. В августе того же года она вышла по УДО. Срок ее наказания исчислялся с ноября 2012 года.

В качестве обеспечительной меры по делу Васильевой арест наложили на ювелирные украшения Васильевой и наручные часы общей стоимостью больше 100 млн рублей, а также две квартиры в Санкт-Петербурге, квартира в Москве, 3 млн рублей наличными и больше 20 млн рублей на банковском счету.