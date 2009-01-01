Австрийская авиакомпания People's Viennaline с 14 апреля отменит рейс длительностью 8 минут, из Швейцарии в Германию, сообщает Deutsche Welle.
Это самый короткий в мире международный рейс, длина маршрута составляет 20 километров, он проходит над Боденским озером.
Компания отменит его из-за недостаточного спроса: в марте рейсом воспользовались 2300 человек.
Рейс из швейцарского Санкт-Галлена и немецкого Фридирихсхафена открыли в ноябре 2016 года. На автомобиле расстояние между этими городами можно преодолеть за час, на поезде – за два.
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