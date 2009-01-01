17:15

Австрийская авиакомпания People's Viennaline с 14 апреля отменит рейс длительностью 8 минут, из Швейцарии в Германию, сообщает Deutsche Welle.

Это самый короткий в мире международный рейс, длина маршрута составляет 20 километров, он проходит над Боденским озером.

Компания отменит его из-за недостаточного спроса: в марте рейсом воспользовались 2300 человек.

Рейс из швейцарского Санкт-Галлена и немецкого Фридирихсхафена открыли в ноябре 2016 года. На автомобиле расстояние между этими городами можно преодолеть за час, на поезде – за два.