17:24

У «Почты России» есть несколько вариантов развития, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. Об этом сообщает ТАСС.

«Будущее “Почты России” пока не ясно, есть развилки, есть варианты, в какую сторону ей идти. Вполне возможно, что она станет еще одной розничной сетью, а может быть она станет чем-то другим, может, станет финансовой инфраструктурой», – сказал Дворкович.

Он добавил, что по числу сотрудников и отделений «Почта России» опережает крупнейшие торговые сети.

Как напоминает ТАСС, госкомпания также предоставляет финансовые услуги: в ее отделениях работает «Почта банк», созданный вместе с ВТБ.

В начале марта сообщалось, что «Почта России» запустит пилотный проект по доставке продуктов питания. Они будут распространяться через каталоги по отделениям почтовой сети. Партнером станет одна из крупных розничных сетей, которая займется сбором, упаковкой и передачей заказа в логистику.