19:18

Информация о задержаниях в Чечне мужчин за гомосексуальность не соответствует действительности, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

«Появившаяся публикация – это абсолютная ложь – нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике, – сказал он. – Если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются».

Каримов назвал публикацию «Новой газеты» «попыткой очернить» Чечню, а также ложью и дезинформацией.

«Новая газета» 1 апреля сообщила, что в течение нескольких недель в Чечне задержали больше ста мужчин из-за подозрений о гомосексуальности. По данным газеты, некоторых затем отпустили, и они уехали из региона.

Источники издания в силовых структурах республики назвали задержания «профилактической зачисткой». Она, как пишет НГ, началась после того, как ЛГБТ-активисты подали уведомления о намерении провести акции в четырех городах Северного Кавказа.

В пресс-службе чеченского МВД предположили, что это «первоапрельская шутка». В Совете по правам человека при главе Чечни заметили, что «преследование геев в чеченском обществе не осуждают».