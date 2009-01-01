Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил его друг Михаил Моргулис.
По его словам, Евтушенко просил похоронить его в поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком.
Поэта госпитализировали 31 марта в тяжелом состоянии, его жена Мария Новикова не сообщила подробностей, уточнив, что это не плановое обследование.
Заметка дополняется.
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