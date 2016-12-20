19:45

Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил его друг Михаил Моргулис.

По его словам, Евтушенко просил похоронить его в поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком.

Поэта госпитализировали 31 марта в тяжелом состоянии, его жена Мария Новикова не сообщила подробностей, уточнив, что это не плановое обследование.

Заметка дополняется.