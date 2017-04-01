22:42

Бывший заместитель главы представительства Внешэкономбанка (ВЭБа) в Нью-Йорке Евгений Буряков досрочно освобожден из тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, россиянина выпустили на свободу 31 марта.

Ранее CBS отмечал, что Бурякова освободили за хорошее поведение и позже его депортируют в Россию без права возвращения в США.

Экс-зампреда ВЭБа в январе 2015 года задержали сотрудники ФБР. Изначально его обвиняли в шпионаже, но позже прокуратура смягчила обвинения: Бурякову вменялась незаконная работа в качестве агента иностранного правительства. Перед началом процесса Буряков признал свою вину. В мае 2016 года он был приговорен к 30 месяцам лишения свободы.