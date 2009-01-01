Вечером в субботу, 1 апреля, в США умер Евгений Евтушенко – поэт, ставший одним из главных героев советской оттепели 1960-х и одним из самых противоречивых героев советской литературы.

Евтушенко никогда не был своим в среде антисоветской творческой интеллигенции – мешала его любовь к собственной популярности, искренняя наивная вера в «ленинский» социализм, а главное – его роль прогрессивного советского литератора, которого не сажают за смелые выступления и даже разрешают ездить за границу и встречаться с американскими президентами.

Достаточно вспомнить один эпизод: сейчас это трудно представить, но в Советском Союзе было почти запрещено говорить о расстреле десятков тысяч киевских евреев немцами в 1941 году. Евтушенко, увидев место, где вместо памятников была мусорная свалка, написал стихи. Поэма «Бабий Яр» в 1961 году подверглась жестокой критике, в том числе и всесильного тогда Никиты Хрущева.

В 1968-м Евтушенко протестовал против ввода советских войск в Чехословакию, в 1974-м – против высылки Солженицына. Несмотря на свой статус официального советского поэта за границей, он был порядочным и смелым человеком.