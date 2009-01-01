Евгений Евтушенко родился в 1932 году, его отец Александр Гангнус был геологом и поэтом-любителем. Стихи Евтушенко начал писать с 7 лет, а опубликовано первое его стихотворение было в 1949 году в газете «Советский спорт» (оно называлось «Два спорта»). На фото: Евтушенко (стоит слева) с товарищами по студенческой баскетбольной команде, 1948 год.
Фото: РИА Новости
Первый сборник Евтушенко вышел в 1952 году,
тогда же он поступил в Литературный институт, где учился вместе с Робертом Рождественским Беллой
Ахмадулиной, которая впоследствии станет его женой. Из института Евтушенко исключили – по официальной версии, за прогулы, а по версии самого поэта – за поддержку писателя Вадима
Дудинцева на обсуждении его романа «Не хлебом единым», осужденного официальной критикой. К концу 1950-х Евтушенко уже
был известным поэтом. На фото: первый творческий вечер Евтушенко в Литературном музее в Москве, 1959 год.
Фото: РИА Новости
В 1961 году Евтушенко под впечатлением от посещения места массовых расстрелов евреев в Киеве за несколько часов написал поэму «Бабий Яр», сделавшую его знаменитой. Больше всего Евтушенко поразило то, что на месте гибели десятков тысяч людей нет памятника. Тема Бабьего Яра в советской прессе была под запретом, и Евтушенко обвинили в «выпячивании трагедии евреев». Поэму раскритиковал даже Никита Хрущев, а опубликовавший «Бабий Яр» главный редактор «Литературной газеты» Валерий Косолапов был уволен. На фото: Евтушенко на встрече с читателями, 1961 год.
Фото: Михаил Озерский / РИА Новости
В начале 1960-х Евтушенко стал кумиром молодежи и одним из символом хрущевской оттепели и культуры «шестидесятников». Современники при этом обвиняли его в следовании конъюнктуре и конформизме. Режиссер Андрей Тарковский в своих дневниках называл Евтушенко «кокеткой»: «Очень хочет, чтобы его любили. И Хрущев, и Брежнев, и девушки». На фото: Евгений Евтушенко с участниками встречи, 1962 год.
Фото В.Кунова /Фотохроника ТАСС
Выступления Евтушенко собирали многотысячные залы. Он не был диссидентом, никогда не стремился ссориться с властью, но часто позволял себе по-настоящему смелые поступки – в 1968 году выступил против ввода советских войск в Чехословакию, отправив телеграмму с протестом в ЦК КПСС и написав стихотворение «Танки идут по Праге». В 1974, когда было принято решение о высылке из СССР Александра Солженицына, Евтушенко, чтобы выразить свое возмущение, позвонил председателю КГБ Юрию Андропову. На фото: Евтушенко во время выступления в Лужниках, 1976 год.
Фото: Валентин Мастюков и Владимир Савостьянов / ТАСС
Несмотря на все это, Евтушенко оставался вполне официальным советским поэтом, ездил за границу, в 1972 году даже встречался в Белом доме с президентом США Никсоном перед его визитом в Москву. Диссиденты считали, что для нее он выполняет роль «витрины», с помощью которой в эпоху разрядки можно было демонстрировать Западу, что в СССР не притесняют инакомыслящих. На фото: Евгений Евтушенко на свадьбе пианиста Андрея Гаврилова, 1978 год.
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Во время перестройки Евтушенко, который всегда искренне верил в социализм с человеческим лицом, был горячим сторонником горбачевских реформ. Были изданы его стихи, до этого не выходившие из-за цензуры. Он был избран народным депутатом СССР, участвовал в создании общества «Мемориал». На фото: Евтушенко слушает выступление президента США Рональда Рейгана на встрече с интеллигенцией во время визита Рейгана в СССР, 1988 год.
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
В перестройку Евтушенко много сделал для публикации запрещенных до этого книг. Против него резко выступали писатели из так называемого патриотического лагеря. В январе 1992 года они даже устроили специальный митинг с сожжением чучела Евтушенко. На фото: Евтушенко с сыном, 1989 год.
Фото: Валерий Плотников / РИА Новости
Евтушенко, не дождавшись сожжения чучела, в 1991 году уехал в США, но часто приезжал в Россию. На фото: Евтушенко, режиссер Никита Михалков, Ванесса Редгрейв и Франко Неро на XXI Московском международном кинофестивале, 1999 год.
Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости
Президент РФ Дмитрий Медведев вручает Государственную премию за 2009 год в области литературы и искусства Евгению Евтушенко в Кремле, 2009 год.
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Евгений Евтушенко на творческом вечере в культурном центре ЗИЛ, 2015 год.
Фото: Павел Смертин / ТАСС
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