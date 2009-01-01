Экс-лидер движения «Наши» и бывший руководитель Росмолодежи Василий Якеменко в 2013 году создал сеть «Школа великих книг», работающую по принципу финансовой пирамиды. Об этом узнал «Дождь».
Якеменко разработал проект совместно с политтехнологом Ефимом Островским. По словам экс-комиссара «Наших» и участника сети Александра Саликова, Якеменко предложил ему и другим комиссарам схему 4 года назад. Еще один собеседник телеканала уточнил, что политик обещал «высокий доход».
Как рассказывают источники «Дождя», суть проекта состоит в том, чтобы обсуждать с людьми книги и учить их правильно читать. Занятия проходят раз в неделю, на них в течение двух часов группа обсуждает прочитанную книгу. В программе всего 12 нехудожественных произведений, включая «Морфологию сказки» Владимира Проппа.
Ведущие занятий называются «волшебными помощниками» по аналогии с разработанной Проппом структурой сказки.
Посещавший ознакомительные занятия корреспондент «Дождя» выяснил, что если в первый год ученики в среднем платят 5 тысяч рублей в месяц, то на второй год им предлагается «альтернатива» – стать «волшебным помощником» самостоятельно, перечисляя своему «волшебному помощнику» 10% от дохода, или пойти на второй год обучения с более сложной литературой, выплачивая при этом 10% своего дохода.
Отмечается, что ученики сами озвучивают свой доход. Как сообщил Саликов, один из его учеников платил ему 38 тысяч рублей в месяц.
По словам бывшего активиста «Наших» Марины Кокориной, в итоге выстроенной цепочки заработок 30 воспитанных самим Якеменко «волшебных помощников» доходит до полумиллиона рублей в месяц.
Один из «волшебных помощников» Дмитрий Меркулов отметил, что каждый из них регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, а юридически школы не существует.
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