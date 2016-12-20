Наводнение в городе Мокоа на юго-западе Колумбии привело к оползням и сходу селя, в результате чего погибли как минимум 254 человека. Об этом RCN заявил президент страны Хуан Мануэль Сантос.
Как отмечает «Би-би-си», не менее 220 человек числятся пропавшими без вести, еще 202 человека ранены.
https://twitter.com/FuerzaAereaCol/status/848196188109238272
https://twitter.com/JuanManSantos/status/848255472713035776
Мэр Мокоа Жозе Кастро заявил, что город «полностью изолирован» и обходится без еды и питьевой воды.
По информации Reuters, на месте работают более тысячи солдат и полицейских. «Интерфакс» передает, что свою помощь Колумбии предложила Еврокомиссия.
Причиной наводнения стали проливные дожди, которые повысили уровень воды в реке Мокоа и ее притоках. Спасательные службы сообщили о 17 разрушенных кварталах 40-тысячного города. Тем не менее, когда стало известно о повышении уровня реки, многие жители успели эвакуироваться.
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