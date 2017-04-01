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Fox News и лицо телеканала, журналист Билл О'Рейли, суммарно выплатили пяти женщинам, обвиняющим телеведущего в сексуальных домогательствах, $13 млн за неразглашение информации, пишет The New York Times.

По данным издания, женщины либо работали с О'Рейли, либо приходили к нему на шоу (журналист ведет авторскую программу на Fox News).

Как пишет NYT, О'Рейли предлагал коллегам «совет» и обещал «профессионально помочь». Потом он, инициировал сексуальную связь, и некоторые женщины боялись, что в случае отказа их карьера «разрушится».

Газета приводит несколько примеров, утверждая, что журналист обвиняется в домогательствах на протяжении многих лет.

Сам О'Рейли обвинения отверг. По его словам, на него не подавали ни одной, даже анонимной жалобы, за все 20 лет работы на Fox News.

В феврале О'Рейли назвал президента Владимири Путина «убийцей» во время интервью с президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже попросил извинений, а журналист, в свою очередь, пообещал извиниться в 2023 году.