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Президент Парагвая Орасио Картес отправил в отставку министра внутренних дел и начальника полиции страны из-за массовых протестов, приведших к гибели лидера оппозиционный партии Родриго Китана, передает «Интерфакс».

Как сообщается, оппозиционера убили в офисе его партии, когда туда ворвалась полиция. По словам другого лидера партии Эфраина Алегре, которые приводит РИА Новости, полицейские действовали «очень жестко».

После происшествия в МВД Парагвая заявили о начале расследования.

Ранее демонстранты в Парагвае подожгли здание сената страны. Протесты начались после того, как Сенат принял поправку, которая позволит действующему президенту переизбираться еще на один срок.

Полиция разгоняла толпу резиновыми пулями и водометами, во время беспорядков пострадали несколько человек.

Конституция Парагвая не предусматривает второй срок для президента. Соответствующий закон приняли в 1992 году после свержения диктатуры Альфредо Стресснера, правившего страной с 1954 по 1989 годы.