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Добыча нефти и газа в России в первом квартале 2017 года выросла. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Согласно сводке ЦДУ ТЭК, за январь-март нефтедобыча в стране увеличилась на 0,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 136,161 млн тонн (11,09 млн баррелей в сутки). При этом РФ нарастила экспорт нефти за три месяца на 3,9% до 59,214 млн тонн (4,823 млн баррелей в сутки).

В марте объемы добычи нефти оказались на 1,4% выше, чем в том же месяце 2016 года – 46,739 млн тонн (в среднем 11,051 млн баррелей в сутки). Однако по сравнению с октябрем прошлого года (точки отсчета для соглашения ОПЕК по снижению добычи сырья) нефтедобыча в России снизилась на 1,6%.

Что касается добычи газа в РФ, за квартал она выросла в годовом выражении на 8,2% до 183,514 млрд кубометров.

В конце ноября 2016 года участники ОПЕК впервые с 2008 года договорились о снижении объемов нефтедобычи – на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Не входящие в организацию страны 10 декабря подписали аналогичное соглашение, предусматривающее совокупное сокращение нефтедобычи почти на 600 тысяч баррелей в сутки. Россия в рамках соглашения решила поэтапно сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки.