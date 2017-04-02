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Филиппинская San Miguel Corporation, которая является крупнейшим продавцом пива в стране, планирует инвестировать $34 млрд в строительство нефтеперабатывающего завода, комплекса по производству стали и приливной электростанции. Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, San Miguel рассмотрит возможность покупки вьетнамской пивоваренной компании Saigon Beer Alcohol Beverage Corp. (Sabeco Brewery). Как пояснил президент San Miguel Рамон Анг, корпорация расширяет активы благодаря значительному росту доходов компании и на фоне экономической устойчивости Филиппин.

По словам Анга, ожидается, что в 2017 году прибыль San Miguel увеличится не менее чем на 20% и достигнет 60 млрд песо ($1,2 млрд). В 2016 году прибыль корпорации выросла на 80% до 52,2 млрд песо.