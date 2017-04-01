11:21

Московские власти приготовились к возможным несогласованным акциям протеста в центре столицы. На Красной и Манежной площадях установлены заграждения, а также стянуты бойцы ОМОНа и Росгвардии, сообщил в твиттере блогер Илья Варламов.

https://twitter.com/varlamov/status/848432268792254464

https://twitter.com/varlamov/status/848432008820928512

Позднее Варламов сообщил, что в районе Манежной задержали школьника.

https://twitter.com/varlamov/status/848458688394399749

https://twitter.com/varlamov/status/848460126415671296

О том, что в блогах и социальных сетях распространяются призывы к участию 2 апреля в несанкционированных массовых мероприятиях в Москве, сообщила 31 марта московская прокуратура. В тот же день Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к пабликам, где есть информация о предстоящих митингах.

В свою очередь, Следственный комитет завел уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам. Как отметили в СК, неустановленное лицо разместило в интернете «текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка».

Заявки на проведение акций в центре Москвы никто не подавал. Политик Алексей Навальный рассказал, что никак не связан с организацией митингов 2 апреля. При этом 2 апреля пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что никаких комментариев на эту тему политик СМИ не давал.

https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/848454160517406725

Сообщения об акциях 2 апреля появились в сети после протестов 26 марта, которые прошли почти в сотне российских городов. Поводом для них стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального, посвященное тайным активам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Во многих городах антикоррупционные митинги не были согласованы властями и закончились массовыми задержаниями. В Москве задержали более тысячи человек, в том числе сотрудников ФБК, которых арестовали в общей сложности на 125 суток; Навального также задержали и арестовали на 15 суток.