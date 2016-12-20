13:07

Московская полиция задержала на Манежной площади провокатора, заявлявшего, что президент России Владимир Путин – «наш лидер», «best president», «number one». Об этом сообщает «Новая газета».

Ранее блогер Илья Варламов сообщил о задержании на Манежной школьника, у которого при обыске «нашли учебник по алгебре, конституцию и пачку денег (скорее всего игрушечных)». Корреспонденты «Медузы» рассказали о задержании активиста, выступавшего за «урегулирование всех конфликтов» и молодого человека, вступившего в перепалку с школьником.

https://twitter.com/varlamov/status/848473024454172672

Как пишет «Новая», на площади замечены люди с георгиевскими ленточками и шарфах, на которых написано SERB (название прокремлевского движения). По их словам, они приехали в центр Москвы после того, как увидели в социальных сетях призывы поджигать автомобили, чтобы поговорить с участниками акции.

Корреспондент «Эха Москвы» Алексей Нарышкин сообщил в твиттере, что выступавший перед журналистами «парень Глеб 18 лет» требовал отставки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, люстрации и оживления экономики.

https://twitter.com/AlexNaryshkin/status/848470519565479937

По данным «ОВД-Инфо», всего к середине дня на протестных гуляниях задержали шесть человек. Среди них – мужчина, державший в руках российский флаг. ТАСС сообщает о четверых задержанных.

Организаторы акции 2 апреля неизвестны; заявки на проведение мероприятия никто не подавал. «Новая газета» отметила, что причастность к акции отвергли Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), представители «Открытой России» Михаила Ходорковского, участники движения «Солидарность», члены партии «Яблоко» и основатели «Другой России».

Ранее «Новая» писала, что основатель ФБК Алексей Навальный также заявил о своей непричастности к акции. 2 апреля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что Навальный никаких комментариев СМИ на эту тему не давал, это выдумка.

Следственный комитет в связи с сообщениями в социальных сетях завел уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. В Генпрокуратуре до этого потребовали заблокировать доступ к пабликам, где есть информация о митингах 2 апреля.