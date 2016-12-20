19:52

Немецкий телеканал ARD представил новый фильм о допинге в профессиональном спорте, посвященный перепроверке допинг-проб на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Второй раз трансляция фильма начнется в 23:15 мск.

Как утверждается в сюжете ARD, в ходе повторного анализа проб ямайских спринтеров был найден запрещенный препарат кленбутерол. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) намеренно решили не расследовать это дело.

ARD приводит в фильме слова генерального директор ВАДА Оливье Ниггли, который подтвердил, что знает о наличии кленбутерола в пробах спортсменов Ямайки. В МОК на запрос телеканала пояснили, что минимальное содержание препарата было обнаружено у атлетов из других стран, после чего в комитете решили, что кленбутерол мог попасть к ним в организм из-за зараженных продуктов в Пекине.

Заметка дополняется.