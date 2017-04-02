14:23

Сотрудники московской полиции стали задерживать предполагаемых участников протестной акции в районе Пушкинской и Триумфальной и площадей. Об этом сообщает в твиттере Илья Варламов. Ранее 2 апреля стало известно о задержаниях в районе Манежной.

В Telegram Варламов уточнил, что около Триумфальной задержаны более 30 человек. «Новая газета» пишет, что около станции метро Маяковская задержали не менее восьми человек; позднее число задержанных выросло до 20.

Наблюдатели из группы ОГОН сообщили, что одного из задержанных избили. «ОВД-Инфо» приводит информацию о 19 задержанных на Тверской улице на «прогулке оппозиции».

https://twitter.com/OgonWatch/status/848495712157519872

«Новая» уточнила, что по Тверской улице идут около 100–150 человек, а за ними следует ОМОН и два автозака. Омоновцы выхватывают гуляющих из потока и отводят в автозаки.

Позднее «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах передал, что задержанными в центре Москвы оказались более 40 человек, в том числе несовершеннолетние. По данным собеседника агентства, подавляющее большинство задержанных – представители националистических организаций и группировок. В свою очередь, в пресс-службе московской полиции заявили агентству, что в районе Триумфальной площади задержали 29 человек за нарушение общественного порядка.

В центре Санкт-Петербурга 2 апреля проходит аналогичная «прогулка оппозиции». Как сообщил в твиттере журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин, организатор акции Александр Расторгуев задержан без объяснения причин недалеко от места сбора участников.

https://twitter.com/ars_ves/status/848501453769629696

Кто организовал акцию 2 апреля в Москве, неизвестно; официальную заявку на проведение мероприятия никто не подавал. Как считает лидер движения «Открытая Россия», бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, за этим стоят провокаторы из власти.

https://twitter.com/mich261213/status/848478501904805888

Следственный комитет в связи с призывами в социальных сетях выйти на митинги 2 апреля завел уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. В Генпрокуратуре до этого потребовали заблокировать доступ к пабликам, где размещена информация об акциях.